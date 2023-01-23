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Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 69 yaşındaki kadın, 2 gün önce misafir olarak geldiği oğlunun 11. katındaki evinden düşerek yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seçkin sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir binada meydana gelen olayda Arife O., (69) 2 gün önce misafirliğe geldiği öğrenilen oğlunun evinin penceresinden düştü.

11. kattan beton zemine çakılan kadını gören komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Arife O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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