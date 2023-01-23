Liseli genç kıza taciz seansı! Konya'da sahte psikolog: Şimdi kim kimi öpüyor!

Genç kızın dudağına yapıştı!

Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.