Liseli genç kıza taciz seansı! Konya'da sahte psikolog: Şimdi kim kimi öpüyor!
KONYA'dan gelen cinsel taciz haberi mide bulandırdı. Kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki bir kişi, 17 yaşındaki liseli F.F'yi defalarca taciz etti. Genç kızın durumu ailesine anlatmasıyla dava açılan sahte psikolog, ilk kez çıktığı hakim karşısında kendini savundu.
lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verdi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, F.F., 2021 yılının Nisan ayından itibaren kendisini psikolog olarak tanıtan M.E.D'nin seanslarına gitmeye başladı.
Genç kızın dudağına yapıştı!
Genç kızın yanağına dokunan M.E.D, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.
M.E.D, 'Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin' diyerek genç kıza zorla sarıldı.