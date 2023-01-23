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Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Kupa heyecanı Konya’da yaşanacak.

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Bitci Erkekler Türkiye Kupası kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde, 15. hafta müsabakalarıyla ilk devre tamamlanırken, Türkiye Kupası’nda yer alacak takımlar belirlendi.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan; Fenerbahçe, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, A.Efes, Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray; Türkiye Kupası’nda mücadele etme hakkını elde etti.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4’te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve A. Efes) ile ikinci 4’te bulunan takımlar (Bursaspor, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray) 2 torbaya ayrıldı ve eşleşmeler kura çekimi ile belirlendi. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı. 14-15 Şubat 2023 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için Konya’da bir araya gelecek.

17-19 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler şöyle oluştu:
Bursaspor - Fenerbahçe
Galatasaray - Türk Telekom
Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
Bahçeşehir Koleji - A.Efes

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