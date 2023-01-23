BIST 5.558
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.165,16
HABER /  MAGAZİN

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik

Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik

Oyuncu Berat Efe Parlar, Instagram hesabından annesi Dilek Parlar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dilek Parlar uzunca bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Abone ol

Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefat ettiğini açıkladı.

Parlar, “Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:

“İftarlık Gazoz’ filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul’a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım… Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”

ÖNCEKİ HABERLER
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Abisini öldürdü her şeyi arkadaşına anlattı! Şok gerçek kan dondurdu
Abisini öldürdü her şeyi arkadaşına anlattı! Şok gerçek kan dondurdu
Feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Engelli satıcı, kitapları yoldaş ettiği tezgahıyla 4 çocuğunu okutuyor
Engelli satıcı, kitapları yoldaş ettiği tezgahıyla 4 çocuğunu okutuyor
Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu
Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çicek'ten Arınç'a tepki: Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çicek'ten Arınç'a tepki: Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde
AYM'den HDP'nin kapatma davası ile ilgili flaş karar tarih verdi
AYM'den HDP'nin kapatma davası ile ilgili flaş karar tarih verdi
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı