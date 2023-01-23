BIST 5.561
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.165,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...

 MERSiN’den son gelen haber korkunç! Silifke ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polisin iki saatlik çalışması sonrası yakalandı.

Abone ol

İddiaya göre, Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U'nun da babası Musa U. ile arası bozuldu.

Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U.’nun evine gece saatlerinde gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Polis eve girdiği sırada Musa U’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
Haris Seferovic'ten ayrılık şartı! İstanbul ekibiyle anlaşma sağladı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı
BES'te flaş değişiklik! Üst limit arttı
Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı
Hayvanları koruma derneğine baskın! Hepsi yakalandı
Rusya'dan flaş Estonya adımı! Putin ülkeyi terk et dedi
Rusya'dan flaş Estonya adımı! Putin ülkeyi terk et dedi
Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak
Bakan Özer'den atama müjdesi! Her okulda bir tane olacak
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Festival alanında vinç devrildi! 4 kişi öldü 9 yaralı var
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti! 87 yaşındaki Erinç Cemiyet başkanlığı da yapmıştı
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Elon Musk ne var ne yok satışa çıkardı: 1.8 milyon TL'ye satıldı!
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak
Maaş farkı alacaklar! Özlük hakkı düzenlemesi yapılacak
MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon
MİT’ten Suriye’de iki ayrı kritik operasyon
Dünya alarmda! Felaket kapıda küresel ekonomi çökebilir
Dünya alarmda! Felaket kapıda küresel ekonomi çökebilir
Köln’den ve Wolfsburg gol olup yağdı Bayern Münih tekledi
Köln’den ve Wolfsburg gol olup yağdı Bayern Münih tekledi