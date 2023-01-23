Marmaris'te yaşandı! Evden çıkmayan kiracı dehşeti yaşadı neler yaptılar neler...
Muğla’nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre ev sahibi ve yakınları, evden çıkmayan kiracıyı darp ederek eve zarar verdi. Kiracının şikayetçi olması üzerine şahıslar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, mülk sahibi aynı zamanda müteahhit olan M.S yanında eşi A.S, yeğeni G.S, baldızı S.E, bacanağı Ö.T ile birlikte evinden çıkması için uyardığı kiracısı S.O'nun evine gitti.
İddiaya göre, evde bulamadıkları kiracının evine çilingir çağırarak kapıyı açtıran ev sahibi ve ailesi S.O’nun oturduğu eve zarar verdi.
O sırada eve gelen kiracı S.O yu evin girişinde gören ev sahibi ve yakınları bu kez evden aldıkları demir parçası ile kiracıya saldırdı.
Kiracı S.O ev sahibi ve yakınlarından şikayetçi olurken şahıslar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.