BIST 5.558
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.165,16
HABER /  GÜNCEL

"Karne hediyesi et" haberi olay oldu! Anne ve kasap konuştu gerçek bambaşka çıktı

"Karne hediyesi et" haberi olay oldu! Anne ve kasap konuştu gerçek bambaşka çıktı

İSTANBUL'da bir kasapta yaşanan olayda bir çocuk, çekim yapan muhabirlere "Annem karne hediyesi et aldı" dedi, muhalefete yakın haber kaynakları durumu dramatize etti. Ailenin maddi durumu vurgulanarak 'sözün bittiği yerdeyiz' şeklinde başlıklar atıldı... O aileden anne ve habere konu olan esnaf konuştu, meğer gerçek çok başkaymış...

Abone ol

Kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun, "Annem karne hediyesi olarak et aldı" diye cevap alması sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, Sabah gazetesine konuşan çocuğun annesi, "fakir oldukları" iddiasını yalanladı.

İstanbul Şişli'de kasapta haber yapan bir televizyon muhabiri, annesi ile alışverişe gelen ilkokul öğrencisi A.G.'ye mikrofon uzatmıştı.

A.G. de, annesinin kendisine, "karne hediyesi olarak et aldığını" söylemişti. Görüntüler, sosyal medyada viral olurken, iktidarın ekonomi yönetimi de eleştirilmişti. 

"Yalan haberlere, siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçiyiz"

Sabah gazetesinin ulaştığı, A.G.'nin annesi Nihal Güney, "fakir olmadıklarını" söyledi. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını belirten Nihal Güney, "yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını" dile getirdi.

Her zaman söz konusu kasaba alışverişe gittiklerini söyleyen Güney, olay günü de tavuk almak üzere kasaba girdiğini kaydetti. Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktığını savunan anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını dile getirdi. Güney, oğlu A.G.'nin et yiyen bir çocuk olmadığını, kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini öne sürdü.

Sosyal medya konuşulan olayı, Sözcü gazetesi manşetten okuyucularına duyurmuştu.

"Yoksul oldukları bilgisi kesinlikle doğru değil"

Annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirten Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ise şunları aktardı:

"Aile, kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar. Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır."

Esnaf: Altılı Masa bizi rezil etti

Zafer Kadife'nin babası Mehmet Kadife de şöyle konuştu:

"Ya ben bu işi anlamadım. Biz burada yılların esnafıyız. Her türlü kanal gelip burada binlerce çekim yaptı. Minik kardeşimizle annesi de bizim uzun yıllardır müşterimiz. Karne günü gelmişler, annesi diyor ki, 'oğlum karnesini aldı güzel bir yemek yiyeceğiz', oğlumun da gönlünden kopmuş karne günü özel bir gün diye tanıdığı için kardeşimizi pirzola hediye etmiş. Bu kadar güzel bir olay nasıl böyle siyasi bir mesele haline geldi, gerçekten çok üzüldük. Altılı Masa bunu kendilerine mal etti. Bizi malzeme haline getiren bu insanlar nasıl ülke yönetecekler ben anlamadım, gerçekten rezil ettiler bizi. Böyle bir şey olamaz. Biz kendi halimizde esnafız.

"Babası zengin, durumları iyi"

Güzel kardeşimize bir güzellik yapalım dedik, kendimizi saçma sapan bir şeyin içinde bulduk. Ülkenin reisi cumhuru bir tane olur, bunlar altı reis çıkarmaya çalışıyor, bir de bizi alet ediyorlar. Çok yazık. Aslında çocuğun babası zengin, durumları iyi. Yardıma muhtaç değiller. Bizzat kendileri çoğu kişiye yardım ediyorlar zaten. Çocuğun karnesi güzel olunca Zafer de sormuş, 'ben de et versem yer misin' diye, çocuk da, 'yerim amca' deyince oğlum da vermiş."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsminin anlamı çok konuşuldu Nihat Doğan oğlu "Badıkan"ı ilk kez gösterdi
Foto Galeri İsminin anlamı çok konuşuldu Nihat Doğan oğlu "Badıkan"ı ilk kez gösterdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada
Fenalaşan sürücü ağaca böyle çarptı o anlar saniye saniye kamerada
Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Birleşik Kamu İş şok eden raporları yayımladı
Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Birleşik Kamu İş şok eden raporları yayımladı
Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik
Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın acı günü: Canım annemi kaybettik
Mustafa Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim
Mustafa Sarıgül: İsveç Başbakanı'na İncil gönderdim
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
15 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! Meğer daha önce de...
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Geçmeyen öksürüğü şıp diye kesecek! Tarifi Canan Karatay verdi bir bardak suya atın
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası kuraları çekildi
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Kayseri'de oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu
Abisini öldürdü her şeyi arkadaşına anlattı! Şok gerçek kan dondurdu
Abisini öldürdü her şeyi arkadaşına anlattı! Şok gerçek kan dondurdu
Feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Feci kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı yaralılar var
Engelli satıcı, kitapları yoldaş ettiği tezgahıyla 4 çocuğunu okutuyor
Engelli satıcı, kitapları yoldaş ettiği tezgahıyla 4 çocuğunu okutuyor
Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu
Ekmeğe Şubat ayında zam gelecek mi yetkili isim son noktayı koydu