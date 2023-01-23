İsminin anlamı çok konuşuldu Nihat Doğan oğlu "Badıkan"ı ilk kez gösterdi
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Nihat Doğan, 1 hafta önce baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Oğlunun yüzünü doğduğu gün sansürleyerek paylaşım yapan Nihat Doğan, bebeğine verdiği ismin anlamını da kendisi açıklamıştı. Ünlü isim oğlunun yüzünü ilk kez takipçilerine gösterdi. İşte Badıkan...
Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu.
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Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu.
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Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan , "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi...
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-Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin" demişti.
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