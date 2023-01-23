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Kabine toplantısı başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması geliyor

Kabine toplantısı başladı! Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması geliyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınıyor. Alanına kararları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 

Hangi borçlar yapılandırılacak?

31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve Trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. 

Seçim, başörtü ve Suriye de gündemde

Kabine'nin gündeminde, 2023 seçimleri, enflasyonla mücadele, Suriye ile normalleşme süreci ve dış politika olacak. Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de Kabine Toplantısı'nın gündeminde.

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