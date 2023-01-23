Canan Kaftancıoğlu yine sahnede mesajı İmamoğlu'na mı?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Almanya'da katıldığı bir panelde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptığı iddia edildi. Kaftancıoğlu, "İstanbul seçimlerinin mimarı 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

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CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuşan Kaftancıoğlu'nun isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendiği iddia edildi.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye’de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. O hak teslimini yapmak zorundayım. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun bu söylediğim sürecinde inanarak gereken katkıyı hep birlikte sizin de sayenizde verebildiysek ne mutlu.”

Kulislerde Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği iddia edilmişti.