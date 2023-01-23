AK Parti Milletvekili Şenel Yediyıldız'dan olay sözler! Tayyip Abinin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'tan tartışma çıkaracak sözler... Yediyıldız, "Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşıyıp ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi. Hayat pahalılığı iddiaları için "Böyle bir şey olabilir mi" diyen Yediyıldız, enflasyonun nasıl düşeceğini ise bilmediğini söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız, katıldığı bir yerel televizyon programında "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" dedi. TV52'de yayınlanan 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın "Tayyip ağabeye ihanet etmeyelim" sözlerinin ne ifade ettiği sorusuna Yediyıldız'ın verdiği yanıt dikkat çekti.

Dünya lideri Türkiye'nin başında...

"Tayyip ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla - özür dilerim, kusura bakma. Kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Şimdi kalkıp da böyle ucuz sebeplerle Tayyip ağabeye ihanet etmek, Türkiye'ye ihanet etmektir. Böyle sebeplerle Tayyip Ağabey'e ihanet etmek mazlumlara ihanet etmektir" diyen Şenel Yediyıldız şöyle devam etti:

Tayyip Abi'yi sırtımızda taşımamız lazım

"Bak sana açık ve net söylüyorum, şu anda Ukrayna ve Rusya savaşı var değil mi? Ukrayna da Rusya da Tayyip ağabeyden bir şeyler bekliyor ve de onları yapıyorlar görüyorsunuz. Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Bunları şey olsun diye söylemiyorum ya! Tayyip ağabeye, bu resme biz kalkacağız bir şeyler söyleyeceğiz."

Gittiğin her yerde karşına çıkan tipler var

"Gittiğin yerlerde hep karşı çıkan cinsler var, 'Çok pahalı, alamıyoruz, yiyemiyoruz, gezemiyoruz' diyenlere ya havle diyorsun ya! Dünyada pahalılıktan şikayet etmeyen ülke var mı? Avrupa'da, Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da var mı? Yok, niye? Dünya iki yıl pandemi diye bir şey geçirdi. Bütün devletler kendi çalışanını, işverenini, insanını korumak adına ne yatırım yapmak gerekiyorsa onları yaptı. Peşinden işte savaş çıktı..."

Enflasyon nasıl düşecek bilmem ama...

Enflasyon nasıl düşecek sorusuna da Şenel Yediyıldız, "Nasıl düeceğini ben ilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı Mart ayından itibaren düşeceğini söyledi" cevabını verdi.