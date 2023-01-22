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İstanbul Fatih'te restoran yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'un Fatih ilçesi Sultanahmet semtinde bir restoranın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Fatih'te altında restoran bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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