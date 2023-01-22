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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı sosyal medyaya salladı! 'O gün gelecek...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turunun ilk durağı Kastamonu'da ilk kez kendisi hazırlattığı şarkıyı dinletti. "O gün gelecek" şarkısının sözleri İmamoğlu'nun hedeflerini ve cumhurbaşkanı adaylığını tekrar tartışma konusu yaptı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun ilgi ile karşılaştığı Kastamonu'da Daday'daki kapalı pazar yerinin açılışını yaptı. İmamoğlu'nun sahneye çıktığı esnada çalan şarkı gündeme oturdu.
İmamoğlu'nun yeni şarkısının çalındığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.  İşte şarkının sözleri:

Zincirleri kırar aşarız
Hür doğduk ezelden, biz hür yaşarız
Size huzur sözü verdik canım Türkiyem
Birlikte tarih yazdık yine yazarız
İmamoğlu halkın yürekli sesi
eğilmez başı, gençlere örnek
çıktığı seferde hedef demokrasi
inançlıyız mutlak o gün gelecek.

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