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Metrobüste yolcular aşkına döndü direklere tutunarak...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir vatandaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.

Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.

Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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