Metrobüste yolcular aşkına döndü direklere tutunarak...
Avcılar-Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüste, bir vatandaşın akrobatik hareketleri, yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Yaşanan o sıra dışı yolculuk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar - Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüste yaşandı.
Yolculuk esnasında bir vatandaş, metrobüs içerisindeki direklere tutunarak akrobatik hareketler yaptı.
Araçtaki diğer yolcular, o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, yaşanan o sıra dışı yolculuk, bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.