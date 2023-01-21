Metrobüste yolcular aşkına döndü direklere tutunarak...

HDP'li Garo Paylan ile CHP'li Sezgin Tanrıkulu canlı yayında böyle paslaştı o anlar gündem oldu

Sosyal medya tuzağı: Dövülerek bıçaklandı, telefonu ve 12 bin TL'si gasp edildi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'i Şanlıurfa zannetti! Herkes 'Gaziantep' diye bağırdı ama o devam etti