Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'i Şanlıurfa zannetti! Herkes 'Gaziantep' diye bağırdı ama o devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gaflar silsilesine bir yenisi daha eklendi. Bugün Gaziantep'e giden ve yoğun bir programı olan Kemal kılıçdaroğlu, kendisini Şanlıurfa'da zannetti. Onlarca kişi "Şanlıurfa değil, Gaziantep" diye uyardı ama o Şanlıurfa demeye devam etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katıldı. Programda çoğunlukla Şanlıurfalıların bulunduğu STK'lar, kanaat önderleri, dernekler ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Şanlıurfa gafı yaptı.

Gaziantep'te olduğunu unutan Kılıçdaroğlu sözlerine, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek başladı. Bu sözlerin ardından salondaki bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması dikkat çekti.

Ancak Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalılarla birlikte olduğumuz için..." diyerek konuşmasına devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu...