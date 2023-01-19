BIST 5.443
DOLAR 18,79
EURO 20,34
ALTIN 1.154,91
POLİTİKA

Müftülük Ülkücü Başkan Sinan Ateş için mevlit okunmasına izin vermedi! Gerekçe kızdırdı...

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi müftülüğü, Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için camide mevlit okutulmasına 'adli süreç sürüyor' ve 'ilçede Sinan Ateş'le kar bağı olan kimse yok' gerekçesiyle izin vermedi. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt küplere bindi...

Ankara'da bir suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hal Camii'nde okutulmak istenen mevlit, müftülük tarafından reddedildi. Müftülük ret gerekçesi olarak, Sinan Ateş'i ilçede kan bağı olan bir akrabasının olmamasını ve adli soruşturmanın devam etmesini gösterdi.

Demokrat parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Twitter hesabı üzerinden karara ateş püskürdü. Diyanet İşleri Ali Erbaş'ı da etiketleyerek, "İslama ve İnsanlığa zerre kadar yakışmayan bu davranış için sizi şiddetle kınıyorum. İlçede kan bağı olan kimse yok ne demek? İnsan olan, insanım diyen Sinan'ın kardeşidir" paylaşımı yaptı.

Cemal Enginyurt ardından da bir video çekerek tepkisini sürdürdü. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de tek tuşla evin yönünü değiştiriyor
Rize'de tek tuşla evin yönünü değiştiriyor
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a yolsuzluk cevabı: Var mısın yüzleşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hatırlayalım' diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hatırlayalım' diyerek paylaştı
Hatay'da hafriyat kamyonu karı kocaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Hatay'da hafriyat kamyonu karı kocaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı
Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı! Tatbikattan nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı! Tatbikattan nefes kesen görüntüler
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybetti
Otel odasında şok görüntüler! Eşini iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı
Otel odasında şok görüntüler! Eşini iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı
Hizb-ut Tahrir'den ağır tahrik! Şehir şehir gezip 'hilafet' çağrısı yapıyorlar! Kim bu Hizb-ut Tahrirciler?
Hizb-ut Tahrir'den ağır tahrik! Şehir şehir gezip 'hilafet' çağrısı yapıyorlar! Kim bu Hizb-ut Tahrirciler?
Canlı yayında kıyamet koptu! Murat Gezici, Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti
Canlı yayında kıyamet koptu! Murat Gezici, Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti
Murat Gezici ve Sevilay Yılman karşılıklı hakaretlerle birbirine girdi
Murat Gezici ve Sevilay Yılman karşılıklı hakaretlerle birbirine girdi
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı