Murat Gezici ve Sevilay Yılman “FETÖ artığı” “Terbiyesiz” gibi ifadelerle birbirlerine girdiler

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen programda Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici ve Habertürk yazarı Sevilay Yılman birbirine girdi.

Habertürk ekranları Murat Gezici ve Sevilay Yılman'ın tartışmasına sahne olurken iki isim canlı yayında birbirlerine karşı ağır ifadeler kullandılar.

Anket sonuçlarının ve 6'lı masa adaylığının masaya yatırıldığı sırada iki isim bir anda FETÖ konusunda birbirlerini suçlamaya başladı.

Murat Gezici, Sevilay Yılman'ı FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmamakla suçlarken Sevilay Yılman ise Gezici'nin zamanında yaptığı anketlerle FETÖ'ye hizmet ettiğini iddia etti.

“FETÖ artığı” “Terbiyesiz”

“FETÖ artığı” “Terbiyesiz” gibi ifadelerle sert bir tartışmaya giren iki ismi programın sunucusu Kübra Par da sakinleştiremedi.

Apar topar kesilip reklama gidilen programda iddiaya göre verilen reklam arasında bile tartışma devam etti.