BIST 5.315
DOLAR 18,77
EURO 20,25
ALTIN 1.151,17
GÜNCEL

Murat Gezici ve Sevilay Yılman “FETÖ artığı” “Terbiyesiz” gibi ifadelerle birbirlerine girdiler

Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın sunumuyla ekrana gelen programda Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici ve Habertürk yazarı Sevilay Yılman birbirine girdi.

Habertürk ekranları Murat Gezici ve Sevilay Yılman'ın tartışmasına sahne olurken iki isim canlı yayında birbirlerine karşı ağır ifadeler kullandılar.

Anket sonuçlarının ve 6'lı masa adaylığının masaya yatırıldığı sırada iki isim bir anda FETÖ konusunda birbirlerini suçlamaya başladı. 

Murat Gezici, Sevilay Yılman'ı FETÖ'nün dizinin dibinden ayrılmamakla suçlarken Sevilay Yılman ise Gezici'nin zamanında yaptığı anketlerle FETÖ'ye hizmet ettiğini iddia etti.

“FETÖ artığı” “Terbiyesiz”

“FETÖ artığı” “Terbiyesiz” gibi ifadelerle sert bir tartışmaya giren iki ismi programın sunucusu Kübra Par da sakinleştiremedi. 

Apar topar kesilip reklama gidilen programda iddiaya göre verilen reklam arasında bile tartışma devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü öldürülesiye darp edildi! O anlar kamerada
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü öldürülesiye darp edildi! O anlar kamerada
Meral Akşener'den şimdi de Mansur Yavaş'lı video! Berat Albayrak hatırlatması ne?
Meral Akşener'den şimdi de Mansur Yavaş'lı video! Berat Albayrak hatırlatması ne?
Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar’dan Kürtçe beddua: “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun”
Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar’dan Kürtçe beddua: “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun”
Geçen pazar Acun'un sevinçle sarıldığı bu çok ünlü insan kim
Geçen pazar Acun'un sevinçle sarıldığı bu çok ünlü insan kim
A101'de müşteriye büyük oyun! Etikette ucuz kasada zamlı! İtiraf videosu olay!
A101'de müşteriye büyük oyun! Etikette ucuz kasada zamlı! İtiraf videosu olay!
Deniz Kuvvetleri tam isabetle vurdu MSB o anları paylaştı
Deniz Kuvvetleri tam isabetle vurdu MSB o anları paylaştı
Eşini bıçaklayarak katletmeden önce canlı yayın açmış Yarın büyük gün
Eşini bıçaklayarak katletmeden önce canlı yayın açmış Yarın büyük gün
Haluk Bayraktar'a 'çavuş esas duruşa geç' şoku canlı yayında ilk kez anlattı tutuklamak istediler
Haluk Bayraktar'a 'çavuş esas duruşa geç' şoku canlı yayında ilk kez anlattı tutuklamak istediler
TV100'den SADAT'a çok ağır sözler... "Hesap sorulsun"
TV100'den SADAT'a çok ağır sözler... "Hesap sorulsun"
SADAT'ın reklamı Kılıçdaroğlu'na gol mü tv100'e kumpas mı PR'ı mı Cüneyt Özdemir: Bence gecenin kazananı
SADAT'ın reklamı Kılıçdaroğlu'na gol mü tv100'e kumpas mı PR'ı mı Cüneyt Özdemir: Bence gecenin kazananı
Amasra'daki maden faciasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Amasra'daki maden faciasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı