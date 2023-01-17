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POLİTİKA

Meral Akşener'den şimdi de Mansur Yavaş'lı video! Berat Albayrak hatırlatması ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün paylaştığı Ekrem İmamoğlu'lu 'kazanacak aday' videosundan sonra bugün de Mansur Yavaş'lı 'kazanacak aday' videosu paylaştı. 'Devlete ciddiyet’ başlıklı videoda Erdoğan’ın dış politikadaki birbiriyle çelişen açıklamalarına yer verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri öncesinde iletişim kampanyasının ikinci videosunu da paylaştı. “Devlete Adalet Yakışır, Devlete Ciddiyet Yakışır, Devlete Samimiyet Yakışır, Devlete Merhamet Yakışır, Devlete Cesaret Yakışır, Devlete Millet Yakışır, Millete Başbakan Yakışır” sloganlı ilk videoda Ekrem İmamoğlu vurgusu yapılmıştı. 

Mansur Yavaş'lı 'ciddiyet' videosu

Meral Akşener, kazanacak aday vurgusunu ikinci videosunda da yineledi. İmamoğlu videosu sonrasında Mansur Yavaş’ın da bulunduğu "devlette ciddiyet" temalı yeni video paylaştı. Akşener ikinci seçim videosunu, "Akıldan ve bilimden bir türlü nasibini alamayan, bir dediği diğer dediğini hiçbir zaman tutmayan bu ciddiyetsiz yönetim anlayışını milletimizle birlikte, sandıkta değiştireceğiz. Çünkü #DevleteCiddiyetYakışır!" notuyla paylaştı. 

Berat Albayrak hatırlatıldı

Videoda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hatırlatıldı. Öte yandan Tayyip Erdoğan’ın dış politikadaki U dönüşlerine yer verilen videoda “Kardeşim Esad” söyleminin “Terörist Esed” söylemine nasıl dönüştüğü gösterildi.

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