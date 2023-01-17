Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar’dan Kürtçe beddua: “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun”

DİYARBAKIR’da HDP il başkanlığı önünde bölücü terör örgütü PKK’ya başkaldırıp oğlunu örgütün elinden kurtaran sembol isim Hacire Akar, oğlunu kaybetti. Anne Akar, “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun” dedi.

Dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan Hacire Akar’ın oğlu Mehmet Akar (24), kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Yüzde 90 vücudunda yanık oluşan Akar, tedavi altına alındı. Terörün pençesinden kurtarılan Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Akar’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü. Anne Hacire Akar, burada HDP’ye Kürtçe beddua da bulundu. Akar, “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun” dedi. Mehmet Akar’ın cenazesi yıkanmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Cenazenen, daha sonra Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde dedesinin yanında defnedileceği öğrenildi.