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SADAT'ın reklamı Kılıçdaroğlu'na gol mü tv100'e kumpas mı PR'ı mı Cüneyt Özdemir: Bence gecenin kazananı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı tv100 yayınında Kılıçdaroğlu'nun suçlamalar yönelttiği SADAT'ın reklamı çıktı. tv100 kumpas kurulduğunu söyledi. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, şirketinin reklam bölümünü övdü. Tartışmaları değerlendiren Cüneyt Özdemir, "bence gecenin kazananı Melih Bey. Bir taşla birkaç kuş vurmaya kalkmış, vurmuş da" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı sivil askeri danışmanlık şirketi SADAT’ın reklamı verildi.

8 saniye süren reklam sosyal medyada çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda  “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadesini kullandı.

SADAT: Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, "Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun." diye yanıt verdi. 

"Güzel bir PR çalışmasına döndürmüş"

Tanrıverdi ayrıca "2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu’nun birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TLlik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

tv100: Operasyona hedef olduk

Eleştiriler üzerine açıklama yapan tv100'de SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır." açıklaması geldi

"Bir taşla bir kaç kuş vurmuş"

Tartışmaları kendi Youtube kanalında değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Bence gecenin kazananı Melih Bey. Bir taşla birkaç kuş vurmaya kalkmış, vurmuş da" dedi.

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