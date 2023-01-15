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Nepal'de yolcu uçağının düşme anı! İçinde 72 kişi vardı

Nepal'de 4'ü mürettebat 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının, Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı esnada düştüğü anlar kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı artabilir...

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü. Havayolu şirketi sözcüsü Sudarshan Bartaula, çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağında 4 mürettebat ile 2'si bebek 68 yolcunun bulunduğunu açıkladı.

Yolculardan 10'unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra meydana gelen olayın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı.

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