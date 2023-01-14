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SAĞLIK

Başörtülü doktordan 'sevişme' tavsiyeleri! Antidepresan içmek yerine sevişin..

Op. Dr. Ayşe Duman, kendi Youtube kanalında "İnsanlar sevişsin diye aşk çayı tarifi" verdi... Aşk Çayı nasıl demlenir.. Aşk çayının faydaları nelerdir?.. Kadınlar aşk çayı içinde ne hisseder?..

Başörtüyü doktordan 'antidepresan almak yerine sevişin" tavsiyesi geldi. Op. Dr. Ayşe Duman, kendi Youtube kanalında "İnsanlar sevişsin diye aşk çayı tarifi" verdi... İşte Dr. Ayşe Duman'ın sevişme çayı tarifi ve sevişme tavsiyeleri...

- Mutlu ve huzurlu bir aile için sevişmek önemlidir...

- İnsanlar sevişsin diye size aşk çayı tarifi vereceğim... 

- Antidepresan almak yerine, gevşemek için bir takım ilaçlar ve tedaviler almak yerine sevişin...

- Kavga etmek yerine sevişin...

- Muhabbeti artırmak için sevişin...

- Helal dairede tüm cinsel ihtiyaçlarınızı giderip, faydalarını da hayatınıza geçirin...

'Aşk çayı' nasıl yapılır?

- Koronavirüsle birlikte sıkışan bedenlerin bazen de dışardan bir takım destek ürünlere ihtiyacı var.

- Bu destek ürünleri evimizde olan ürünlerle bedenimizi gevşetmeye yardımcı olacak çok da güzel formüller var.

- İşte bunlardan biri de 'aşk çayı' formülü...

- Çaydanlığıma kaynamış su koyalım, bunun içine iki tane kabuk tartın, 3-4 tane karanfil, bir tutam gül atın ve demlendirin...

- İçine şeker olarak da normal şeker yerine bal koyun...

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