Canlı yayında iki anketçi birbirine girdi! Murat Gezici, Hilmi Daşdemir'e 'trol anketçi' deyince..

Habertürk ekranlarında Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sunduğu Olaylar ve Görüşler programında anketçiler kavga etti, canlı yayın kesildi. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'e 'trol anketçi' deyince ortalık karıştı...

Habertürk ekranlarında CHP'li Özgür Özel'in başlattığı 'trol' tartışması kavgaya dönüştü. Son anket sonuçları tartışılırken canlı yayın konuklarından Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ve Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Taşdemir arasında yaşanan 'Aktrol' gerilimi yayına ara verdirtti.

Gezici'nin anketleri 20 puan yanılır!

Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken." dedi.

'Bunun gibi Aktrol düşünce yapıları...'

Murat Gezici'nin Daşdemir'in bu sözlerine "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor" diyerek yanıt vermesi ise stüdyoda tansiyonun bir anda yükselmesine yol açtı. Hilmi Taşdemir 'Aktrol' sözlerini duyduğu anda "Sen kimsin de bana Aktrol diyorsun' diye çıkıştı.

Sen kimsin, manipülatör

Bunun üzerine programın sunucusu Serap Belet, "Olay gerçekten seviyesiz bir hale geliyor" diyerek araya gitmek istedi. Hilmi Daşdemir, "Sen kimsin, manipülatör. Ben işini ahlakıyla yapan birisiyim" diyerek sesini yükseltti. Sunucular programa reklam arası vermek zorunda kaldı.