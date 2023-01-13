Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk T-70 tipi helikopter teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi çerçevesinde ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk T-70 tipi helikopterin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği bildirilerek, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreni ile karşılandığı belirtildi.

Ayrıca paylaşımda teslimata ve törene ilişkin görüntülere de yer verildi.