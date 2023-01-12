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Ersan Şen çok fena döndü! 'Ucuz kahraman' dediği Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan etti

Siyasi yasak kararı sonrası "Ekrem İmamoğlu ucuz kahramanlık yapıyor" diyen Prof. Dr. Ersan Şen, "30 Ocak'ta açıklanacak cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu" deyip ekledi: "İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor."

Ekranların vazgeçilmez yorumcularından hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, daha önce "ucuz kahramanlık yapıyor" dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ihaleye fesat' davası sonrası 'u dönüşü' yaptı. "30 Ocağı beklemeyeceksiniz, sokağın adayı Ekrem İmamoğlu" diyen Ersan Şen, İmamoğlu'na da 30 Ocak'taki o toplantıya git, oradan başkan olarak çıkacaksın" tavsiyesinde bulundu. 

'Ekrem İmamoğlu ucuz kahramanlık yapıyor'

Habertürk TV'de Ersan Şen, Cem Küçük, Şükrü Küçükşahin, Gürsel Tekin, Kürşat Oğuz ve Serap Belet'in moderatörlüğünde Ekrem İmamoğlu'na açılan ihaleye fesat davasını tartıştı. Programa, siyasi yasak kararının ardından "Ekrem İmamoğlu ucuz kahramanlık yapıyor, sanki siyasi yasak kesinleşmiş gibi. Git kardeşim sen işine bak" diyen Ersan Şen'in sözleri damga vurdu. 

Altılı Masa başkasıyla seçim kazanamaz

"30 Ocak'ı beklemeye gerek yok, Altılı Masa'nın adayı Ekrem İmamoğlu, kesin" diyen Ersan Şen, "neden" sorusuna da "Altılı Masa bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'ndan başkasıyla seçim kazanamaz. Siz İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu savaşı açmışsanız bu büyük bir sorundur. Ya halk kazanacak ya vesayet" dedi. 

İmamoğlu'na slogan bile buldu

Ardandın da Ekrem İmamoğlu için bulduğu seçim sloganını açıklayan Ersan Şen, "Bu bir haysiyet mücadelesidir, gençlik iradesine sahip çıkıyor" diyerek sloganı paylaştı. Ardından da İmamoğlu'na 20 Ocak'ta Volkswagen Arena'da düzenlenecek Duman Konseri'ne gitmesini tavsiye etti. Şen şöyle konuştu: 

Defacto adaysın! Git o konsere aday çık!

"30 Ocak'ı beklemenize gerek yok. Sokak diyor ki 'Benim adayım belli. Gel 20 Ocak'ta ben sana adayın kim olduğunu göstereyim' diyor. Bütün gençleri 20 Ocak'taki Duman konserine davet ediyorum. Ve Ekrem İmamoğlu'na da diyorum ki sen defacto adaysın. Git 20 Ocak'taki o konsere, oradan aday çıksın, bitti! Taban bu. Ha gösterirsin göstermezsin o ayrı ama bitti!"

Daha öce 'ucuz kahramanlık yaptı' demişti

Ersan Şen, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararı çıkmasının ardından yapılan mitingleri ve İmamoğlu'nun tavrını eleştirmiş ve "Sen belediye başkanısın. Her şey bitmiş gibi davranma. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı ucuz kahramanlık" diye yüklenmişti...

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