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Silahlı ve maskeli gruptan Alaattin Çakıcı resti! Çakıcı Reisimiz ne derse onu yaparız

Alaattin Çakıcı ismi bir kez daha gündemde... Silahlı ve maske takan bir grup, bozkurt işaretleri ve tekbir eşliğinde Yunanistan'ın vize vermediği organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya desteğini duyurarak, "Reisimiz ne derse onu yaparız" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve infaz indirimiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, dün sosyal medya hesabından Yunanistan vizesinin reddedildiğini duyurarak, tepki gösterdi. Çakıcı, yazdığı 3 sayfalık mektupta, "Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina'da, Gümülcine'de, Kavala'da ve Sparta'da 15 şiddetinde deprem olur." ifadelerini kullanmıştı. 

Çakıcı reisimizin emrindeyiz...

Bunun ardından Twitter'dan Çakıcı'ya desteğini sosyal medyada video ile duyuran yüzleri maskeli, üzerinde de silah bulunan bir grup Yunanistan'ın vize reddine karşı şu açıklamayı yaptı:  "İnsanların seyahat etme hakkını Yunanistan Büyükelçisi engelleyemez. Biz Alaattin Çakıcı reisimizin emrindeyiz ve yalnızca ona bağlıyız. Alaattin Çakıcı reisimiz ne derse onu yaparız."

Bozkurt işareti yapıp, tekbir getirdiler

Silahlı olduğu görülen grubun videosu, bozkurt işareti ve tekbir getirmeleriyle sona erdi.

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