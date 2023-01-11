İngiltere'nin eski bakanı İstanbul'a saç ektirmeye mi geldi?

İngiltere'nin Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, İstanbul'da görüntülenince 'Saç mı ektirdi?' tartışmaları İngiliz medyasında yayıldı. Hancock, iddialara TikTok hesabı üzerinden yanıt verdi.

İngiltere'de eski sağlık bakanı Matt Hancock, Türkiye'de bir mağazada tezgahta kıyafet ararken görüntülendi.

Eski sağlık bakanının kıyafet ararken çekilmiş videosu TikTok'ta ve İngiliz basınında kısa sürede yayıldı.

İngiliz LBC'nin haberine göre, Pazar günü kaydedilen videoya kısa sürede pek çok yorum yapıldı. Bunlardan biri de şakayla karışık Hancock'un 'ya saç ekimi ya da dişlerini yaptırmak için orada olduğu' iddiasıydı.

Twitter'da da birçok kişi Hancock'un Türkiye ziyareti için "100 milyon sterline bahse girerim Matt Hancock saç ektirecek" yoeumunda bulundu.

Şaka sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, Hancock saç ekimi ve dişlerine estetik yaptırmak için ülkede olduğunu inkar eden bir TikTok videosu yayınladı.

Videoda Matt Hancock "İşe döndüm ve bir gazetecinin arayıp hafta sonu saç ekimi ve kaplama yaptırmak için İstanbul'a gidip gitmediğimi sorduğunu gördüm. Hayır. Hafta sonu İstanbul'a gittim ama bunun nedeni saçım veya dişim değil" diyerek iddiaları reddetti.

Hancock ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklamada ise bulunmadı.