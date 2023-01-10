Kartal’da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada
Kartal’da 2 genç kız bir evde ölü bulundu. Hayatını kaybeden genç kızların katil zanlısının cinayet gününde evine yakın bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu.
Ekipler evde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri ve şizofreni ilaçları ele geçirdi.
Olayın yaşandığı gün şüphelinin, evinin yakınında bulunan bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.