İstanbul'da 3 travesti, 'kavga etmeyin' diyen taksiciyi darp ederek ölümüne sebep oldu!

İSTANBUL Çapa'da bir taksicinin gece saatlerinde eş cinsel üç şahsın saldırısına uğradığı öne sürüldü. Darp edilen taksici bölgeye gelen polis otosuna alınırken daha sonra "beyin travması" nedeniyle fenalaşarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul'daki olay, dün saat 05.00 sıralarında Fatih’in Çapa semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Altun (51) isimli taksi şoförü, sürücüsü olduğu 34 TFH 82 plakalı araca Taksim istikametinden 3 müşteri aldı. Bir süre sonra taksideki 2 yolcu, diğer yolcuyu darp etmeye başladı. Bunun üzerine taksi şoförü Aydın Altun, taksisinde kavga edilmesini istemediğini dile getirerek müşterilerden araçtan inmelerini söyledi.

Taksiyi Çapa'da durdurup 'inin' dedi

Taksiyi Çapa’da durduran Aydın Altun, 3 müşteri tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak darp edildi. Yaralanan taksi şoförü, olay yerine polis çağırdı. Polis ekipleri, darp edilen taksi şoförünü ve 3 kişiyi karakola götürdü. Taksi şoförü karakola giderken aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Altun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O müşteriler travestilerdi iddiası!

34 TFH 82 plakalı taksi ise emniyet otoparkına çekildi. Öldürülen taksi şoförünün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. "İstanbul Duysun" adlı sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, taksicinin travestiler tarafından darp edildiği öne sürüldü. Olaya ilişkin paylaşılan görüntüde, saldırıya uğrayan taksicinin polis aracında olduğu ve yüzünde ciddi anlamda darp izleri olduğu görüldü.