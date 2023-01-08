CHP'li isim canlı yayında açık açık söyledi! 'HDP, CHP'nin içinden çıkmış bir partidir'

CHP'nin Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, canlı yayında ilginç ifadeler kullandı. HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararıyla ilgili konuşurken, "HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir" dedi.

CHP'li Aytuğ Atıcı, tv100’de yayınlanan “Gündeme Dair” programında canlı yayında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik "HDP, kendi adayını çıkaracak" sözlerini ele aldı.

HDP seçmeninin AK Parti yerine CHP’ye yakın olduğunu söyleyen Atıcı, “HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir. Eğer biz CHP olarak Kürt sorunun yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı” dedi.

Telafi etmek için çalışıyoruz

Atıcı sözlerine “Şimdi bunu gördüğümüz için bunu nasıl telafi ederiz peşine düştük ve başarıyoruz. HDP seçmenin SHP döneminde CHP’den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular” ifadeleriyle devam etti.

Atıcının “HDP CHP’nin içinden çıkmış bir partidir” sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken büyük tepki çekti.