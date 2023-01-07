Fatih Portakal açıkladı! Altılı masada hangi parti hangi bakanlıkları istiyor?

Fatih Portakal "ilk kez açıklıyorum" diyerek Altılı Masayı oluşturan partilerin hangi bakanlıkları istediklerini tek tek saydı. 6 partinin de istediği tek bakanlık ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu!..

Gazeteci Fatih Portakal, “Altılı Masada Kim Hangi Bakanlığı Alacak? İlk Kez Açıklıyorum” diyerek Altılı Masa'nın 10. toplantısında liderlerin masaya koydukları "Şu bakanlığı benim partim almalı" listesini yayınladı. 10 saatlik toplantıda iktidar olmaları durumunda hangi partinin hangi bakanlığı alacağının da konuşulduğunu belirten Fatih Portakal, kulislere sızan bakanlık listelerini tek tek sıraladı.

CHP'nin istediği bakanlıklar

Fatih Portakal, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nı istediğini öne sürdü.

İYİ Parti'nin istediği bakanlıklar

Fatih Portakal, İYİ Parti’nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nı istediğini iddia etti. Portakal devamında şunları söyledi:

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti

“DEVA Partisi, Ekonomi, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da talebi olduğu söyleniyor. Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı’nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı’yla talebi olmuş.

Her partinin istediği tek bakanlık

En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”