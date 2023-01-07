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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, DEAŞ Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda DEAŞ Terör Örgütü yanlısı eylem tehdidi videosu yayınlayan ve ülkemizde bulunan yerli yabancı turistler ile turizm tesislerine yönelik “Yalnız Kurt” tarzı eylem arayışında bulunduğu tespit edilen Katil Kasap kod adlı M.A. 29 Aralık günü Bağcılar’da yakalanarak tutuklanmıştı.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, M.A. isimli şahsa “Yalnız Kurt” tarzı eylem arayışında yardım eden Suriye uyruklu F.M. isimli şahsı tespit etti. M.A. isimli şahıs ile birlikte DEAŞ Terör Örgütüne biat videosu çektiği de ortaya çıkan F.M. Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.

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