Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gençlik asırlardır kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürecektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, "bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu.
Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir." dedi.