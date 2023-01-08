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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz

İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizle el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu.

Erdoğan, "Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." dedi.

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