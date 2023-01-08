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Tek yumrukla komaya soktu sonra da gasp etti! Beyoğlu'nda dehşet verici görüntü

BEYOĞLU'nda yabancı uyruklu iki grubun kavgasında boğazına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen genç, başını yere çarptı. Yerde hareketsiz yatan gencin cep telefonunu da çalan şahıs koşarak kaçarken, beyin kanaması geçiren gencin hastanede tedavisi devam ediyor.

Beyoğlu Tarlabaşı’nda geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, Libya uyruklu Amin Musa Hassan B. ile arkadaşı Jehad Ali Mobark E. sokakta yürüdüğü sırada karşılaştıkları Fas uyruklu Naoufal M. (27) ile aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı.

Kavga sırasında Naoufal M., Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.’nin boğazına doğru yumruk attı. Amin Musa Hassan B., aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını vurunca hareketsiz kaldı.

Naoufal M., bu defa Jehad Ali Mobark E.’ye saldırdı. Amın Musa Hassan B’nin hareketsiz yattığını fark eden Naoufal M., gencin cebinden cep telefonunu da çalarak kaçtı.

Aylarca hastanede komada kaldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amın Musa Hassan B.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından gencin beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek tedaviye başlandı. Gencin aylarca komada tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yumruğu atan şahsın Naoufal M. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Tek yumrukla komalık eden kavga kamerada

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu gençler arasında yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin sokak içerisinde kavga ettikleri, bu sırada bir gencin tek yumruk darbesiyle yere düştüğü ve daha sonrasında yumruğu atan şahsın cep telefonunu çalarak kaçtığı görülüyor.

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