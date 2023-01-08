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Kadını önce yere vurdu sonra tekmeledi! Restoran çıkışı feci dayak kamerada

KONYA'da bir kadın, birlikte yemek yediği arkadaşı tarafından restoran çıkışı feci şekilde dövüldü. Erkek şahıs, arkasından gelerek sarıldığı kadının önce hızla yere düşürdü sonra da tekmelemeye başladı. Feci şekilde dayak yiyen kadın, arkadaşından şikayetçi olmazken darp anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. arkadaşı D.Ö. ile cadde üzerindeki restoranda birlikte yemek yedikten sonra restoran çıkışında tartışmaya başladı.

Y.Ç., D.Ö.'yü tekme tokat dövmeye başladı. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde D.Ö. adlı kadın yürürken arkasından koşarak gelen Y.Ç. tarafından tekme tokat dövüldüğü görülüyor.

Yerdeyken tekme attı

Görüntülerin devamında şahsın yerde yatan kadının ayağına basarak tekmelediği ve daha sonra restoran çalışanlarının araya girmesiyle kavganın sona erdiği yer alıyor.

Kadın şikayetçi olmadı...

Öte yandan, kavganın taraflarının birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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