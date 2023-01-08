Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithaf ederek söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Konuşmasının ardından Erdoğan'a şarkı sürprizi yapıldı. Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Erdoğan'a uyarlayarak seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki ÜNİAK FEST Programında 81 ilden gelen üniversiteli gençlerle buluştu. Konuşmasının ardından Erdoğan'a şarkı sürprizi yapıldı.
Şarkıcı Cengiz Kurtoğlu sahneye çıkarak sevilen şarkısı "Duyanlara Duymayanlara"yı Erdoğan'a uyarlayarak seslendirdi. O anlar sosyal medyada beğeni aldı.