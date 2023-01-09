Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara'da baş başa görüşmesiyle ilgili bomba kulis bilgisi! Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Siz kazanamazsınız" dedi. Kılıçdaroğlu ve Akşener 'sağ kökenli' bir adayla seçime gitme konusunda anlaştı. O aday hem milliyetçi hem de muhafazakar kesime hitap edecek... Peki o isim kim... Canlı yayında "Biliyorum ama söyleyemem" dedi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 28 Aralık’ta gerçekleştirdiği Ahlatlıbel’deki baş başa görüşmeyle ilgili canlı yayında flaş kulis bilgileri geldi. AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, TV 100 canlı yayınında o görüşmeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Akşener, açık açık 'sizinle olmaz' dedi...

"Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun baş başa görüşmelerinde Meral Hanım’ın tekrar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığını beyan ettiğini söylüyorlar ‘Kazanacak bir adayla gidelim’ denilince sağ kökenli bir adayla gidilmesi konusunda mutabakata varıldığı söyleniyor."

O ismi biliyorum ama söyleyemem

Programın sunucusu Hande Aydemir'in "o isim kim" sorusuna Ali Turan, "Onu söyleyemem" cevabını verdi. Aydemir'in "Biliyorsunuz yani" sözlerine Turan, "Evet ama kim olduğunu söyleyemem" karşılığı verince konuklardan Star gazetesi yazarı Resul Tosun "Ben de biliyorum" dedi. Turan, "Siz de söylemeyin" diye uyardı.