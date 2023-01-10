Uygunsuz videoda karısını gördü! Esra Erol'da pes dedirten iddia: Yüzde 99 benim karım...

Esra Erol’da programına katılan Sibel Birsoy, eşinin kendisine boşanma davası açtığını ifade etti. Genç kadının programda söyledikleri şaşkına çevirdi. Birsoy, "5 yıllık eşim izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannetti" dedi, kocasının iddiasını reddetti. Canlı yayına bağlanan kocanın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü: Yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım...

Esra Erol’da yaşanan olay izleyicilere pes dedirtti. Siber Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı" dedi.

Gözyaşları içinde kendini kanıtlamak isteyen genç kadın “Beni bu adamdan kurtarın” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

"Dudağının üzerindeki..."

Canlı yayına telefonla bağlanan kocası Mahmut Birsoy ise “Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım” diyerek herkesi şoke etti.

Mahmut Birsoy yaptığı açıklamada Sibel'in kendi psikolojisini yerle bir ettiğini söylerken, Esra Erol'a yaptığı açıklamada Sibel ile artık yapamadığını kendisine de anlatmaya çalıştığını ve boşanmak istediğini söyledi.

Bazı diğer detaylar

Sibel Birsoy uygunsuz bir videoda yer aldığı için kendisini eşi Mahmut Birsoy’un terk ettiğini söyledi. Böyle bir durumun olmadığını programa kendisini kanıtlamak için katıldığını söyledi.

Daha önce her ikisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de kendilerinin yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyledi. Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini söyledi.

Rüyasında uçurumdan düştüğünü, kendisinin onu tutmadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine diğer kadınlar gibisin diyerek ihanet nedeniyle çekip gittiğini söyledi. Uzun süre eşinin Fransa’da çalıştığını, daha önceki evliliğinden yara aldığını, daha önceki evliliğinden öfkeli ve sinirli olduğunu söyledi. Sibel Birsoy ise kendisinin de ihanete uğradığını ama eşine asla ihanet etmediğini söyledi. Eşi ile genç kız olduğunu, kadın olduğunu söyledi.

Sibel Birsoy yaptığı açıklamada eşinin eve geldiğinde televizyona video bağladığını bir uygunsuz videoda yer alan bir kadının kendisine benzediğini söyleyen kocasının kendisini terk ettiğini söyledi. Ne yaptıysam inandıramadım bu adama derken, kendisinin kesinlikle böyle birşey yapmadığını söyledi.

Mahmut Birsoy yaptığı açıklamada Fransa'da çalıştığını, kendisinin uzun dönemler çalıştıktan sonra eve döndüğünde sürekli Sibel Birsoy'un değiştiğini gördüğünü söyledi. Sözlerine devam eden Mahmut Birsoy, kendisinin eşinin uygunsuz videolarından emin olduğunu söylerken, kaplıcalarda eşinin uygunsuz videolar çektiğini söyledi. Sibel Birsoy ise eşinin rüyalarında gördüklerinin esaretini kendisine yaşattığını söylerken, ne yaparsa yapsın eşine bunu yapmadığını inandıramadı.