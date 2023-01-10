BIST 5.140
DOLAR 18,78
EURO 20,17
ALTIN 1.133,12
MEDYA

Uygunsuz videoda karısını gördü! Esra Erol'da pes dedirten iddia: Yüzde 99 benim karım...

Esra Erol’da programına katılan Sibel Birsoy, eşinin kendisine boşanma davası açtığını ifade etti. Genç kadının programda söyledikleri şaşkına çevirdi. Birsoy, "5 yıllık eşim izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannetti" dedi, kocasının iddiasını reddetti. Canlı yayına bağlanan kocanın sözleri ise herkesi hayrete düşürdü: Yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım...

Esra Erol’da yaşanan olay izleyicilere pes dedirtti. Siber Birsoy, "5 yıllık eşim Mahmut Birsoy sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını ben zannedip bana boşanma davası açtı" dedi.

Gözyaşları içinde kendini kanıtlamak isteyen genç kadın “Beni bu adamdan kurtarın” diyerek Esra Erol’dan yardım istedi.

"Dudağının üzerindeki..."

Canlı yayına telefonla bağlanan kocası Mahmut Birsoy ise “Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağının üzerindeki benden ve kolundaki aşı izinden tanıdım” diyerek herkesi şoke etti.

Mahmut Birsoy yaptığı açıklamada Sibel'in kendi psikolojisini yerle bir ettiğini söylerken, Esra Erol'a yaptığı açıklamada Sibel ile artık yapamadığını kendisine de anlatmaya çalıştığını ve boşanmak istediğini söyledi. 

Bazı diğer detaylar

Sibel Birsoy uygunsuz bir videoda yer aldığı için kendisini eşi Mahmut Birsoy’un terk ettiğini söyledi. Böyle bir durumun olmadığını programa kendisini kanıtlamak için katıldığını söyledi.

Daha önce her ikisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de kendilerinin yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyledi. Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini söyledi.

Rüyasında uçurumdan düştüğünü, kendisinin onu tutmadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine diğer kadınlar gibisin diyerek ihanet nedeniyle çekip gittiğini söyledi. Uzun süre eşinin Fransa’da çalıştığını, daha önceki evliliğinden yara aldığını, daha önceki evliliğinden öfkeli ve sinirli olduğunu söyledi. Sibel Birsoy ise kendisinin de ihanete uğradığını ama eşine asla ihanet etmediğini söyledi. Eşi ile genç kız olduğunu, kadın olduğunu söyledi.

Sibel Birsoy yaptığı açıklamada eşinin eve geldiğinde televizyona video bağladığını bir uygunsuz videoda yer alan bir kadının kendisine benzediğini söyleyen kocasının kendisini terk ettiğini söyledi. Ne yaptıysam inandıramadım bu adama derken, kendisinin kesinlikle böyle birşey yapmadığını söyledi. 

Mahmut Birsoy yaptığı açıklamada Fransa'da çalıştığını, kendisinin uzun dönemler çalıştıktan sonra eve döndüğünde sürekli Sibel Birsoy'un değiştiğini gördüğünü söyledi. Sözlerine devam eden Mahmut Birsoy, kendisinin eşinin uygunsuz videolarından emin olduğunu söylerken, kaplıcalarda eşinin uygunsuz videolar çektiğini söyledi. Sibel Birsoy ise eşinin rüyalarında gördüklerinin esaretini kendisine yaşattığını söylerken, ne yaparsa yapsın eşine bunu yapmadığını inandıramadı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eski futbolcu ölmeden mezarını yaptırdı! Her gün gidip 1 saat yatıyor, nedeni ise...
Eski futbolcu ölmeden mezarını yaptırdı! Her gün gidip 1 saat yatıyor, nedeni ise...
Bayraktar DİHA testi geçti! Dikey kalkış yapıyor nefes kesen görüntüler
Bayraktar DİHA testi geçti! Dikey kalkış yapıyor nefes kesen görüntüler
Kartal’da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada
Kartal’da 2 genç kızı öldüren katil zanlısı kamerada
Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini diktirdi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Ceyda Ersoy, öpüşürken kopan dilini diktirdi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı
Sosyal medyada infial yarattı! Temizlik görevlisine tokat attı
Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithaf ederek söyledi
Cengiz Kurtoğlu "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithaf ederek söyledi
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu ile Akşener 'sağ' kökenli aday için anlaştı! O ismi biliyorum...
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! "Bu Cübbeli MİT'in elemanı mı?"
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Alparslan Türkeş anısı olay! "Bu Cübbeli MİT'in elemanı mı?"
Fırsatçılar Çamlıca Camii otoparkına araba stoklamışlar! Pes dedirten görüntü
Fırsatçılar Çamlıca Camii otoparkına araba stoklamışlar! Pes dedirten görüntü
İstanbul'da 3 travesti, 'kavga etmeyin' diyen taksiciyi darp ederek ölümüne sebep oldu!
İstanbul'da 3 travesti, 'kavga etmeyin' diyen taksiciyi darp ederek ölümüne sebep oldu!
Kadını önce yere vurdu sonra tekmeledi! Restoran çıkışı feci dayak kamerada
Kadını önce yere vurdu sonra tekmeledi! Restoran çıkışı feci dayak kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gençlik asırlardır kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu gençlik asırlardır kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürecektir