Afganistan'ın yerli ve milli spor arabası Mada 9 test sürüşüne çıktı görenlerin ağzı açık kaldı
Afganistan'da üretilen Mada 9 isimli spor otomobilin karlı bir yolda çekilen videosu sosyal medyanın ilgisini çekti.
Afganistan'dan gelen görüntüler herkesi şaşkına uğrattı. Açlık ve gıda krizi yaşayan ülke kendi spor otomobilini tanıttı.
Başkent Kabil sokaklarında test sürüşüne çıkan Mada 9 isimli spor otomobil görenleri hayran bıraktı.
Entop adlı bir otomobil üreticisi firma tarafından, Afganistan Teknik ve Mesleki Eğitim Dairesi ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirildiği açıklandı.
Entop firmasından Mohammad Reza Ahmadi, Afgan Bilişim Bakanlığı’nın desteklediği projede prototipin geliştirilmesinin beş yıldır sürdüğünü söyledi.