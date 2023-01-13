Ebubekir Sofuoğlu'ndan skandal paylaşım! Başörtülü kadın müzik grubunu hedef aldı: “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz"

Daha önce Türkiye'nin gündemine oturan Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarına savunan Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu yine skandal bir paylaşıma imza attı. Başörtülü kadınların kurduğu müzik grubu AKŞAM'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sofuoğlu, “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...” ifadelerini kullandı.

Daha önce birçok sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelen Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, yine skandal bir paylaşıma imza daha attı. Başörtülü kadınların kurduğu Akşam isimli müzik grubunu hedef alan Sofuoğlu, konser videolarını paylaşan müzik grubuna “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...” diyerek tepki gösterdi.

"Hepimizin ortak noktası müzik ve kadın olmamız"

Ebubekir Sofuoğlu’nun hedef aldığı Akşam Grubu, kendisini şöyle tanımlıyor: "Bizim tek ortak noktamız müzik. Kadın kadına, kadınlara özel müzik. Kadınları müziğe yönlendirici bir tarafımız. Geleneksel bir kadına daha uygun çünkü dışarıda konsere gitmekte zorlanabiliyor. Biz, 'herkes için bir alan olsun. Biz müziğimizi yapalım, dinleyici olarak kadınları alalım ve müzik yapmak isteyen kadınları sahneye alalım' diyoruz. Kimimiz sadece müzik yapmak için buradayız, kimimiz de muhafazakar kadınlarla bir araya gelip müzik yapmak için. Hepimizin ortak noktası müzik ve kadın olmamız."

Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarını savunmuştu

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin uğradığı istismarı savunan Yeni Akit gazetesine, Ebubekir Sofuoğlu destek verdi: "Bir kadın 6 yaşından beri tacizine maruz kaldığı kişiyle evlenir mi, evlenirse böyle pozlar verir mi? Vicdan! Bu yalana ne yazık ki dindar kişiler bile inandılar ve onlar da saldırdılar. Milyonlarca insan mahkeme sonucunu bekleme yalınlığını bile gösteremedi. Ama Allah var..."