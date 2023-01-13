Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir buçuk yıllık restorasyonun ardından Rami Kışlası'nın kütüphaneye dönüştürülmüş son halini paylaştı. Erdoğan, " Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz" dedi.

250 yıllık Rami Kışlası, Rami Kütüphanesi oldu. İstanbul'da 250 yıllık bir geçmişe sahip Rami Kışlası'nda bir buçuk yıllık restorasyon çalışması tamamlandı. Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası 'Türkiye'nin en büyük kütüphanesi" olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rami Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirmeden önce sosyal medyadan videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Rami Kütüphanesi'nin son haline yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." dedi.