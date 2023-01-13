A101'in sütü bozuk çıktı! Vatandaş döktükçe akan şeye bakın! Çocuklar içecek bunu...

A101 marketler zincirinin vatandaşa sattığı bozuk ürünler kervanına paket sütler de katıldı. A101 marketten süt alan bir vatandaş, sütü açınca şok oldu. O anları kamera ile görüntüleyip "Rezalet diz boyu" etiketiyle sosyal medyadan paylaştı...

Tarihi geçmiş ve küflenmiş et ürünlerini indirim etiketi altında vatandaşa satan A101 marketler zincirinin şimdi de vatandaşa içine su karıştırıldığı için zam gelecek diye depolarda bekletip dondurduktan sonra süt sattığı ortaya çıktı. Sütü alan vatandaşlar, "Rezillik diz boyu" diyerek o anların görüntülerini paylaştı.

Su katılan süt dondu!

Bir çiftin A101'de satışı yapılan 'Birşah' marka sütle çektikleri görüntüler tartışma yarattı. Söz konusu görüntülerde, satın aldıkları sütleri, evde boş kaplara dökerken yaşananlar gözler önüne serildi. Sütün içine su katıldığı ortaya çıkarken, o suyun da zam gelecek diye depolarda bekletilen sütü dondurduğu görüldü. Çiftin sütle ilgili videodaki sözleri şu şekilde;

Biz bunu çocuklarımıza içiriyoruz ya!

"Rezillik diz boyu gerçekten, biz bu sütleri çocuklarımıza içiriyoruz. Şuna bak, yani siz bunları depolarda bekletirseniz işte bu şekilde olur. Zam gelecek diye satmıyorsunuz, gördüğünüz gibi süt bu halde. Çöp bakın bu halde, bozulmuş. Ayıptır ya, para veriyoruz biz bunlara"

Bu nasıl süt rengi böyle!

Görüntülerde boş kaplara dökülen sütlerin, hem rengi hem de kıvamları, olması gerekenden oldukça uzak olması dikkat çekti.