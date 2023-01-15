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Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da meydana 4.9 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem anı bir lokantanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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