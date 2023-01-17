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Eşini bıçaklayarak katletmeden önce canlı yayın açmış Yarın büyük gün

İstanbul'da 2 çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü. Aldatma iddiasıyla eşini öldüren adamın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.

İstanbul'da 2 çocuk annesi Sultan Barut, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmüştü. Aldatma iddiasıyla eşini öldüren adamın olaydan önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Görüntülerde adamın "Değerinizi bilin, birbirinize yanlış yapmayın. Yarın büyük gün, inşallah. Dünya bir kişinin üzerinde dönmüyor. Biraz acı, biraz keder" dediği yer aldı.

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