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TV100'den SADAT'a çok ağır sözler... "Hesap sorulsun"

SADAT’a “Siz kimsiniz” diye çıkışan Ece Üner, “Hesap sorulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu. Program sırasında SADAT'ın reklamı yayınlandı.

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra bu akşam da TV100 ana haber bülteni sunucusu Ece Üner, “Hem bize, hem CHP liderine hem de Uğur Dündar’a komplo kuruldu” diyerek sert açıklamalar yaptı. 

SADAT’a “Siz kimsiniz” diye çıkışan Ece Üner, “Hesap sorulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

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