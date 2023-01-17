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MEDYA

Geçen pazar Acun'un sevinçle sarıldığı bu çok ünlü insan kim

Ertuğrul Özkök, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını izlemeye gitti ve izlenimlerini yazısında aktardı.

Yazar Ertuğrul Özkök, Hulk City'nin 1-1 berabere kaldığı maçı izledi izlenimlerini yazısında aktardı. 

Beraberlik gölünden sonra Acun'un gol sevincini kayda alan Özkök, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Elimde iPone kameram, son ana kadar bir belgeselci gibi Acun’u izledim.

Onun çeşitli duygusal anlarını yakalamaya çalıştım.

Ve sonunda istediğim o anı yakaladım.

Hull City son dakikada beraberlik golünü attı.

İşte o an tanıdığım, hislerini pek dışa vurmayan Acun ayağa fırladı ve yanındaki ünlü iş insanına sarıldı…

Daha doğrusu ikisi birbirine sarıldı ve Acun’un ağzından o iki kelime çıktı.

“Gol be….”

Bir taraftar içtin futbol işte bu iki anın arasında geçen zamandır…

Hüsran ve zafer…

Sarıldığı kişi, Ülker ve Pladis isimlerinin sahibi ailenin en tanınmış üyesi Murat Ülker’di…

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