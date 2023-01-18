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Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı

Kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan Dilek Becerik isimli kadının cin çıkarma seansı görüntüleri sosyal medyayı salladı. Cinci kadının, içine cin kaçtığını iddia ettiği bir kadının ağzına poşet dayayıp zorla kusturmaya çalıştığı anlar izleyenleri çileden çıkardı.

Kendisini, "Cin çıkarak Metafizik uzmanı" olarak tanıtan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dilek Becerik isimli kadının sözde cin çıkartma seansı sırasında yaptıkları pes dedirtti.

Çıkar çıkar kus kus...

Dilek Becerik'in görüntülerde, içine cin girdiği iddia edilen bir kadının ağzına poşet koyup kusmaya zorladığı görüldü. Ayakta bulunan kadını zorla öksürtmeye çalışan D.B., "Çıkartın, çıkartın, çıkar çıkar kus kus" diye bağırdı.

Bir şey yapmayacağım bırak içinde kalayım!

Poşete kusan vatandaşın, "Bir şey yapmayacağım bırak kalayım işte" demesi üzerine, D.B.''nin, "Hayır içinde kalmayacaksın, çıkacaksın" yanıtını vermesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada onbinlerce kez izlendi.

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