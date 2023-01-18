BIST 5.397
DOLAR 18,79
EURO 20,42
ALTIN 1.159,90
YEREL

Hatay'da hafriyat kamyonu karı kocaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Belen-İskenderun yolunun ilçe merkezinde yaşandı. Trafiğin ağır ilerlediği bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen-Akyurt çiftine, sıkışan trafikte araçların arasından karşıya geçmeye çalışırken hafriyat kamyonu çarptı.

Kazada kamyonun altında kalan Gülşen Akyurt (51), olay yerinde hayatını kaybetti. Akyurt'un yaralanan eşi Mustafa Akyurt, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir vatandaş, kamyon şoförüne saldırdı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karı kocanın el ele birlikte koşarak karşıya geçmek istedikleri anlar yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı
Halı mağazasında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı
Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı! Tatbikattan nefes kesen görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı! Tatbikattan nefes kesen görüntüler
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybetti
Otel odasında şok görüntüler! Eşini iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı
Otel odasında şok görüntüler! Eşini iç çamaşırıyla sevgilisini beklerken yakaladı
Hizb-ut Tahrir'den ağır tahrik! Şehir şehir gezip 'hilafet' çağrısı yapıyorlar! Kim bu Hizb-ut Tahrirciler?
Hizb-ut Tahrir'den ağır tahrik! Şehir şehir gezip 'hilafet' çağrısı yapıyorlar! Kim bu Hizb-ut Tahrirciler?
Canlı yayında kıyamet koptu! Murat Gezici, Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti
Canlı yayında kıyamet koptu! Murat Gezici, Sevilay Yılman'ın üzerine yürüdü, Kübra Par'a hakaret etti
Murat Gezici ve Sevilay Yılman karşılıklı hakaretlerle birbirine girdi
Murat Gezici ve Sevilay Yılman karşılıklı hakaretlerle birbirine girdi
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı
Cin çıkarma rezaleti! Kusturarak cin çıkarmaya çalıştı! Korkunç görüntüler sosyal medyayı salladı
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü öldürülesiye darp edildi! O anlar kamerada
Kocaeli'de halk otobüsü şoförü öldürülesiye darp edildi! O anlar kamerada
Meral Akşener'den şimdi de Mansur Yavaş'lı video! Berat Albayrak hatırlatması ne?
Meral Akşener'den şimdi de Mansur Yavaş'lı video! Berat Albayrak hatırlatması ne?
Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar’dan Kürtçe beddua: “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun”
Diyarbakır annelerinin sembolü Hacire Akar’dan Kürtçe beddua: “HDP’nin evi yıkılsın, kör olsun”
Geçen pazar Acun'un sevinçle sarıldığı bu çok ünlü insan kim
Geçen pazar Acun'un sevinçle sarıldığı bu çok ünlü insan kim