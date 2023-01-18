Milli Savunma Bakanlığından "NATO" paylaşımı! Tatbikattan nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı anlara ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara, deniz ve havadaki büyük gücü ile adeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO'ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye demek; güçlü NATO, güçlü ittifak demektir." ifadelerine yer verildi.